Midyat’ta 2 adayın eşit oy aldığı sandıkta, muhtar kura ile belirlendi

Midyat ilçesinin kırsal Yemişli Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 362 seçmen, sandık başına gitti.

Mahalledeki ilkokulda kurulan sandıkta seçmenler mevcut muhtar Lokman Acar ile diğer adaylar Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan için oy kullandı.

250 oyun geçerli sayıldığı sandıktan, mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan 74’er oy aldı. Adaylardan Simal Akdil’e 59, Selahattin Akan’a da 43 oy çıktı.



Seçim görevlileri, eşit oy alan adaylara bilgilendirme yaparak, muhtarın kura ile belirleneceğini ifade etti.

Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ferah Doğan ve üyelerin katılımıyla, Midyat Hükümet Konağı’nda muhtarlık için kura çekimi yapıldı. Kura sonucu muhtarlığı, 45 yaşındaki 4 çocuk babası Resul Küçükaslan kazandı.



"MİDYAT’A YAKIŞIR DAVRANIŞ SERGİLEDİLER"



İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, adayları tebrik etti. Bozdağ, adayların ilçeye yakışır davranış sergilediğini belirterek, “Yemişli köyümüzde gerçekleşen muhtarlık seçimlerinde 362 seçmenimizin olduğu köyümüzde yapılan seçim sonuçlarında iki muhtar adayımızın 74’er eşit oy alması nedeniyle buradayız. Bu köyümüzde 4 muhtar adayımız vardı. Eşit oy çıkması sebebiyle muhtarlarımızın burada kura törenini geçekleştiriyoruz. İki muhtarımız beraber geldiler, kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Zaten Midyat’a yakışır bir davranış sergilediler. Örnek köy olarak ilan ediyorum ben Yemişli’yi. Yemişli’mizim yeni muhtarı çektiğimiz kura ile Resul Küçükaslan olmuştur. Hayırlı olsun” diye konuştu.