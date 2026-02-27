Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e hakarete dava. İddianame kabul edildi

Mihalgazi Belediye Başkanı’na dini değerleri hedef alarak hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Başkanın kıyafeti ve benimsediği dini değerler üzerinden yapılan paylaşım sonrası şüpheli “Kamu Görevlisine Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçlarından yargılanacak.

Dini değerleri aşağılayan ifadeler içeren paylaşım nedeniyle tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan iddianame bugün mahkemece kabul edildi; ilk duruşma 17 Nisan 2026’da görülecek.

Kamu davasının 28 Şubat’ın yıl dönümünde açılması dikkat çekti.



NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz'ın yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'da gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Mehmet Emin Korkmaz, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede de ifade veren Korkmaz, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.