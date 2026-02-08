Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kıyafeti için skandal sözler. Bir kişi gözaltına alındı
08.02.2026 11:34
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden bir kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik skandal sözlere soruşturma sürüyor.
Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
SAVCILIK TALİMATIYLA GÖZALTINA ALINDI
Korkmaz, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan Mehmet Emin Korkmaz'ın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
1976 doğumlu lisans mezunu Zeynep Güneş, Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevini üç dönemdir sürdürüyor.
ADALET BAKANI: ÇİRKİN, AYRIMCI İFADELER KABUL EDİLMEZ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli süreç titizlikle sürdürülmektedir.
Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır." ifadelerini kullandı.