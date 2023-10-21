Mihriban Arduç cinayetinde karar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Mihriban Arduç'u (63) silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Hakan Asilkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu.

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hakan Asilkan ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve maktulün ailesi de hazır bulundu.

''EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM''

Duruşmada beyanı alınan Mihriban Arduç'un kızı Derya Özcan, "Video kayıtlarında her şey ortadadır. Sanık silahının emniyetini açarak annemin başında beklemiştir. Herhangi bir cezai indirim almasını istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Müşteki Derya Özcan'ın avukatı Özay Arıkan, esas hakkındaki mütalaaya katılmadıklarını belirterek, dosyanın, başından beri kadın cinayeti dosyası olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık Hakan Asilkan son savunmasında olanlardan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu ifade etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Asilkan'ın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kararın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan müşteki avukatı Aslıhan Arıkan, kararın kadın mücadelesi için oldukça önemli bir karar olduğunu vurguladı.

İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mihriban Arduç'un 13 Ağustos 2022'de Osmanağa Mahallesi Ali Suavi Sokak'taki sahibi olduğu kafede sanık Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürüldüğü, sanığın daha sonra emniyete giderek polise teslim olduğu anlatılmıştı.

İddianamede, ifadesine yer verilen Asilkan'ın, maktul Arduç ile ortak açtıkları kafede tartıştıklarını belirterek, olayın bu tartışmanın ardından meydana geldiğini söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, sanık Hakan Asilkan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaada, sanık Asilkan'ın "haksız tahrik altında kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

