Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde Belediye Başkanı Fevzi Topuz , İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve rüşvet almak" suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Topuz'un, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Ekim 2026 tarihli kararıyla tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

SORUŞTURMADA 18 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Sahte ihale evrakı ve iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Topuz ve oğlunun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanırken, iki kişi hakkında ev hapsi, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.