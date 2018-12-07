Milas-Bodrum Havalimanı'nda pist ışıklandırma sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle uçuşlar durduruldu.



Akşam saatlerinde meydana gelen arızanın ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından iki ekiple çalışma başlatıldı.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanındaki uçakların kullandığı alandaki ışıklandırmaların bazılarında elektrik arızası nedeniyle çalışma başlatıldığını, alanda iki ekibin çalışma yürüttüğünü söyledi.



Arslan, "Teknik ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Pistteki güvenlik nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Akşam geliş ve gidiş uçuşları iptal edildi." dedi.



Arslan, havacılık kuralları gereği uçuşların dört saat öncesinden iptal edilmesi gerektiğini, bu nedenle gece uçuşlarının yapılamayacağını ifade etti.



İSTANBUL-BODRUM SEFERİNİ YAPAN YOLCU UÇAĞI İZMİR'E İNDİRİLDİ



İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağı, havalimanının pist ışıklandırmasındaki arıza nedeniyle İzmir'deki havalimanına iniş gerçekleştirdi.



İstanbul'dan saat 19.10'da hareket eden, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın da bulunduğu yolcu uçağı, Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yapamadan İzmir'e yönlendirildi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 20.24'te iniş gerçekleştiren uçaktaki Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın otobüsle Bodrum'a hareket ettiği belirtildi.



Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yarın saat 14.00'te Bodrum Kırçiçeği Kadın Basketbol Takımı'yla yapacağı maçın ertelenmediği bildirildi.

