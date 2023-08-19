Milas-Bodrum kara yolunda kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye Milas-Bodrum kara yolunda seyir halinde olan bir aracın kontrolden çıkması sonrası yolun karşı şeridine geçtiği öğrenildi. Kazaya iki otomobil ve bir kapalı kasa kamyonet karışırken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Milas-Bodrum kara yolu Kemikler Mahallesi mevkiinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Bir anda mahşer alanına dönen bölgede vatandaşlar da görevlilere yardımcı olmaya çalıştı.