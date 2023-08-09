Milas yangınında sabotaj şüphesi: Görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.30'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Yangına, 6 helikopter, 4 uçakla havadan, 22 arazöz, 8 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.



Söndürme çalışmalarına havanın kararmasının ardından gece görüşlü helikopter de katıldı. Öte yandan yangının çıkış anı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı.