Milas'ta 11 mahalle karantinaya alındı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas ilçesinde faaliyet gösteren bir büyükbaş çiftliğinde şap hastalığı belirlendiğini açıkladı.

Bu nedenle Kemikler Mahallesi "koruma bölgesi" olarak belirlenirken, Ağaçlıhöyük, Akyol, Koru, Gökçeler, Ekinnanbarı, Yaka, Güllük, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Dörttepe ve Meşelik mahallelerinde hareket kısıtlaması uygulandığı ifade edildi. Bu 11 mahallede karantina uygulanacak.

30 gün sürecek karantina boyunca mahallelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde 12 bin 763 hayvana şap aşısı uygulandığı, yetiştiricilere dezenfeksiyon uygulamaları, hastalığın yayılmasını önleyici tedbirler ve aşılama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldığı vurgulanarak, Milas ve çevresindeki tüm saha çalışmalarının da takip edildiği dile getirildi.