Muğla'nın Milas ilçesindeki feldispat maden sahasında dün iş makineleriyle çalışma yapılırken heyelan meydana geldi.

Tonlarca ağırlıktaki kayalar işçilerin çalıştığı alana yuvarlandı.

Dün bir işçilerden Engin Tutuk'un cenazesi çıkarılmıştı, bugün de Şükrü Otlak ve Servet Çapacıoğlu cenazesi bulunduğu yerden çıkarıldı.

"3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI"



Öte yandan, olayla ilgili soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şirket yetkilisi 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Şüphelilerden Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alınırken, Özkan Kömürcüoğlu’nu yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İŞLMETMENİN RUHSATSIZ OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma sürerken ölenlerden Engin Tutuk'un kardeşi Kenan Tutuk, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Savcılık, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, her detay ve iddianın araştırıldığını ifade etti.