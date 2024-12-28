Milas'ta kaybolan genç Dereköy'de bulundu

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma ve mahalle sakinlerinin katılımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Batuhan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer ve ailesi arama çalışmalarına destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.