Milas'ta kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Demir'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı. Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ZEYTİN AĞACININ ALTINDA BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerinde dağlık arazide, bir zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu.



Demir'in ölüm haberini alan ailesi yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.