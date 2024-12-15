Milas'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Milas ilçesi Karacahisar mevkiinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki İ.H.K. idaresindeki minibüs ile M.Ö.A. idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarına savruldu. Kazada, araç sürücüleri İ.H.K. ve M.Ö.A. ile yolcu konumundaki S.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil ağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.