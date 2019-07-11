Dalaman'ın ardından bu kez Milas'ta orman yangını çıktı.
Muğla'nın ilçesi Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, saat 09.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim alanlarını tehdit eden yangın için itfaiyeden destek istendi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde tehlike yaratmaması için yerleşim yeri yakınında ayrıca ekipler konuşlandırıldı.
Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.