Milas’ta trafik kazası: 2 ölü
Muğla’nın Milas ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanan araçta iki kişi yaşamını yitirdi.
Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi 48 ABM 05 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak duran otomobilde iki kişi sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası araç içinde sıkışan Ali Kıvanç ve Ozan Oğul isimli vatandaşların olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri ortaya çıktı.
