Milas'ta yangın bölgesinde mahsur kalan kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangının olduğu bölgede mahsur kalan kişi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

Anadolu Ajansı - DHA 04.08.2021 - 20:55

Milas'ta yangın bölgesinde mahsur kalan kişi Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgiler verildi:

"Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetlerimizin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşımıza ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatandaşlarımızın olup olmadığını belirlemek üzere havadan keşif faaliyetimiz devam ediyor."

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