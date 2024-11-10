Milas’ta yarış yapan motosikletliler yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde Bodrum Bulvarı üzerinde plakasız üç motosikletin yarıştığı ihbarını alan Milas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçti.

Milas’ta yarış yapan motosikletliler yakalandı


Milas istikametine doğru seyir halinde olan plakaları örtülü motosikletlerin yarış yaptığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine hareket eden polis ekipleri, kısa sürede motosikletleri takibe aldı.

Gerçekleştirilen takip sonunda ekipler, Milas’ta bir alışveriş merkezinin otoparkında üç sürücüsünü kıskıvrak yakaladı.

Yakalanan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanırken, motosikletler de yediemin otoparkına çekildi.

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