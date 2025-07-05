Milas'ta zeytinlik yangını: 12 saatte kontrol altına alındı, 20 hektar alan zarar gördü



Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına havadan 4 uçak ve 5 helikopter, karadan 40 arazöz, 16 iş makinesi, 15 araç, 143 personel ile aralıksız müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Gece boyunca belli bölgelerde meydana gelen parlamalar nedeniyle ekipler, sabaha kadar yangına müdahale etti. Alevler saat 03.00 itibarıyla kontrol altına alındı.