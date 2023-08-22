Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı

Muğla'da düzenlenen Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'ndeki "Kuşlar" isimli sergide yer alan 50 bin Euro değerinde bronz heykelin başı çalındı.

Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı

Her yıl binlerce flamingonun barındığı Tuzla Sulak Alanı'na ev sahipliği yapan Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde 18- 20 Ağustos tarihleri arasında Bargilya Kültür, Sanat ve Turizm Festivali yapıldı. Bodrum'da yaşayan Ressam ve heykeltıraş Ender Güzey ile sanatçı arkadaşları da festival kapsamında "Kuşlar" isimli bir sergi açtı.

Sergide yer alan sanatçı Ender Güzey'e ait bronz heykelin başı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece saatlerinde çalındı. Sabah sergi alanına giden Güzey, hırsızlığı jandarma ekiplerine bildirdi.

Milas'taki festivalde 50 bin Euro'luk bronz heykelin başı çalındı - 1

"HURDACILARA SATILMASINDAN KORKUYORUM"

Bronz heykelin 50 bin değerinde olduğunu belirten Güzey, heykelin parçalarının hurdacılara satılmasından korktuğunu söyledi. Güzey,  " kapsamında kurguladığım sergide bana ait birkaç eser de yer alıyor. Onlardan biri de 30 kilogram ağırlığındaki heykeldi. Dün gece güvenlik olmasına rağmen sabah geldiğimde heykelin başı ve sarkaçlarının çalındığını gördüm. Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Heykeli çalan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatıldı. Umarım bir an önce esere ait parçalar bulunur." diye konuştu.

Jandarma ekipleri, hırsızlığı yapan  kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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