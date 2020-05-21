Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi

Muğla'nın Milas ilçesinin Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıkmıştı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 150 işçi, 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

''BÖYLE BİR AFET YAŞAMAK İSTEMİYORUZ''

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Corona virüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz'' dedi.

''SABOTAJ'' ŞÜPHESİ ÜZERİNE SORUŞTURMA



Öte yandan Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 ayrı noktadan çıkan orman yangınında ''sabotaj'' şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.