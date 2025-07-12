Milas'taki yangın kontrol altında

Meşelik Mahallesi'ndeki ziraat alanında yangın başladığı ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Yangına, 2 uçak ve 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.



Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında, yaklaşık 2 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

