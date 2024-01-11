Milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu" İngiltere'den teslim alındı

Milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu" İngiltere'den teslim alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye kökenli eserlerimizi ana yurduna kavuşturmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" paylaşımında bulundu.

Milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu" İngiltere'den teslim alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun 'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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