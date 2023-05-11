Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingini ne zaman yapacağı, seçmenleri tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde mitinglerine hız kesmeden devam eden liderler, seçim öncesi son mitinglerini yapıyor. Peki, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?



KILIÇDAROĞLU'NUN ANKARA MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara mitingi, 12 Mayıs Cuma günü saat 17.30'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 Mayıs Cuma günü yapılacak miting öncesinde, araç trafiğine kapatılacak yollar açıklandı. Açıklama şu şekilde;



"Değerli Ankaralılar;



12 Mayıs Cuma günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan miting hazırlıkları için 11 Mayıs (bugün) 20.00-21.00 saatleri arasında Anıt Caddesi ve Turgut Reis Caddesi ile 12 Mayıs saat 14.00 itibarıyla GMK, Kazım Karabekir ve Dögol Caddesi tamamen trafiğe kapatılacaktır.



Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmelerini ve trafiğe kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarını rica ederiz."