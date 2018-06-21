Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde, "Elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz" ifadelerine yer verildi.



"Millet İttifakı Tutum Belgesi", CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti temsilcileri tarafından JW Marriot Hotel'te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.



Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ katıldı.

"3 GÜN ÖNCE AÇIKLANMASI ÖNEMLİ"



Parti temsilcileri adına açıklamada bulunan Mehmet Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in talebiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, 4 partinin katılımıyla oluşturulan 4 komisyonun bir süredir yaptıkları toplantılarda belli bir metin üzerinde anlaştığını söyledi.



Özdemir, "Biz buna 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' diyoruz. Bu metnin seçimden 3 gün önce açıklanmasının son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Burada Millet İttifakı'nı oluşturan dört partinin genel başkan yardımcıları olarak huzurunuzda belli bir taahhüdü yerine getiriyoruz" dedi.



Özdemir, açıklamasının ardından hazırlanan metni okudu.



CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması amacıyla 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine "Millet İttifakı" adı altında katıldıklarını belirten Özdemir, "Memnuniyetle ifade ederiz ki Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı, ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutuma rağmen insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur" diye konuştu.

"KUVVETLER AYRILIĞINI İNŞA EDECEĞİZ"



Özdemir tarafından okunan Tutum Belgesi'nde şunlar yer aldı:



"Yine bilinmesini isteriz ki 'Millet İttifakı', ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde aziz milletimizin Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerimizin cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz.



Bu inşa sürecinde cumhurbaşkanlığı yetkilerinin, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama, OHAL’i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır."

