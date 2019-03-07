Mansur Yavaş'ın NTV'de Funda Görey'e yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kararsızların birçoğu, daha önce AK Parti'ye oy verdiğini söylemiş. Şimdiye kadar 2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım fakan diğer açıklanan anketler, uzaktan yakından benim manipule edebileceğim anketler değil. Uzaktan yakından bizimle ilgisi olmayan anket firmaları çıktı. "Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak" diye bir açıklama da yapıldı. Bunlar iktidara yakın anket firması olunca, ister istemez inanıyorum, hoşuma da gidiyor ne yalan söyleyeyim"

"Ben kirli siyaset yapmayacağım". Temizi buysa, kirlisi nasıldır Allah bilir, yarın yüz yüze bakacaklar. Geçen biri Twitter'da yazmış, "Babam Cumhur, ben Millet İttifakı'na oy vereceğim. Ben hain miyim şimdi?" ne gerek var şimdi?"

"Ankara'nın en önemli sorunu aç insanlar. Aç insanlar varken benim anlatacağım hiçbir vaadi vatandaş dinlemeyecek."

"Ben Ankara'da bu halkı zengin etmek için, işsizliği azaltmak için neler yapabilirim? Üretimi artıracağız, nasıl artıracağız? Fuar alanı başlandı ama bitirilmedi. Amacım bitirmek, sanayicinin iş adamının esnafın yatırımını sergilemesini sağlamak. İkincisi organize sanayilerin hepsine gittim, hepsinin kendine göre problemleri var. Destek olmak, ulaşımı kolaylaştırmak lazım. Diyorlar ki, "Organize sanayiler tüzel kişi, yardım edemezsin." Soruşturma açsınlar, hayır, ben organize sanayilerin ne ihtiyacı varsa karşılayacağım."

"Köylerde üretimi teşvik edeceğiz, hepsine güneş enerjisi takıyoruz. Köyde yaşayın masraf etmeyin, isteğimiz tek şey var, biz size hayvan vereceğiz, teşvik edeceğiz, üretin."

"Sadece köyleri değil, Çamlıdere Barajı'nın üstünü Güneş tarlası yapacağız"

"Raylı sistemlerle ulaşım problemi çözülmeli. Batıkent metrosuna bir sabah gidelim, Koru'dan gelenler kaç saatte gidiyor Ankara'ya? "

"KIZILAY'A TAKSİLER GİRMEYECEK" İDDİASINA YANIT

"Taksiciler de biliyor bunu. Ben Ankara'ya araçların gelmemesinden bahsettim. Ankara'da 7 bin 701 tane taksi var. Asla taksileri keseceğiz diye bir söylemim olmadı. Benim tek başıma böyle bir karar verme yetkim yok."

"Kızılay'a araçlar girmesin" derseniz, referandum yaparsınız, halk kabul etmezse yapmazsınız."

"Şimdiki AVM'ler yazın sıcak, kışın serinlikten gidiliyor. Kızılay'da binlerce iş yeri, alternatif var. Fiyat rekabeti olabilir. Çoluk çocuk açık havada gezeceksiniz. Bunu söylerken oradaki ekonomiyi yok etmek değil tam aksine canlandırmak için."

"Tabela kirliliğine son vereceğiz. Kızılay'ın dış cephesi de yeniliyor."

"Su fiyatlarından indirim yapmak için bakacağız"

"Islak imzalar mutlaka gelecek, yanımızda duracak."