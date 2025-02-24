Millet Kütüphanesi'nde "Anadolu Selçuklu Sergisi" açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Anadolu Selçuklu Sergisi"nin açılışında konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmasına Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük rol oynayan Anadolu Selçuklu Devleti'nin varlığını sürdürmesini sağlayan tüm ecdadı saygıyla, hürmetle yad ederek başladı.

Yeri geldiğinde Bizans'la mücadele eden, yeri geldiğinde ise Haçlı Seferlerine karşı siyasi ve askeri gücünü koruyarak sancağı yere düşürmeyen şehitleri rahmetle anan Ersoy, "Bugün milletin evinde, Millet Kütüphanesi'nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Anadolu Selçuklu Sergisi, tarihe, kültüre ve medeniyetimize olan hürmetimizin bir nişanesidir. Bu sergi, en zor şartlarda dimdik ayakta duran, büyük kahramanlık destanlarını yazan atalarımızın bilgisini, inancını, ait olduğu medeniyetten aldığı ilhamı bugüne taşıma azmimizin bir göstergesidir." dedi.



Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir yandan hem kendi sınırlarında hem de dünyanın dört bir yanında inşa edilen medeniyete ait eserleri ayağa kaldırırken diğer yandan medeniyeti en doğru şekilde konuşturmak adına sanatın ilham verici gücünden yararlandıklarını belirtti.



Bakan Ersoy, her zaman olduğu gibi bundan sonra da aynı sorumluluk ve anlayışla çalışmaları sürdüreceklerini, tarihi konuşturmaya devam edeceklerini söyledi.

