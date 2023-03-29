Millet Partisi'nden YSK'ya 'Millet İttifakı' itirazı

Millet Partisi, "Millet İttifakı adının kullanılmaması" için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itiraz etti.

Millet Partisi Genel Sekreteri Mehmet Ali Küçükgüzel, partililerle birlikte YSK Başkanlığına sundukları itiraz dilekçesinin ardından yaptığı açıklamada, "6'lı masanın ittifak adı Millet İttifakı olamaz. Çünkü Millet Partisi kendi adı ve logosu altında tek başına seçimlere giriyor." ifadesini kullandı.

''SİZ AD BULAMADIYSANIZ BİZE SÖYLESEYDİNİZ, BİZ SİZE YAKIŞAN BİR AD BULURDUK''

Millet İttifakı'nı oluşturan 6'lı masanın bu ismi benimsemesinin siyasi ahlaka sığmadığını ileri süren Küçükgüzel, şöyle devam etti:



"Dünyanın en zengin dillerinden güzel Türkçe'mizde kelime kalmadı mı ki Millet Partisi'nin ön adı olan millet adını ittifakınızda ad olarak kullanıyorsunuz. Siz ad bulamadıysanız bize söyleseydiniz, biz size yakışan bir ad bulurduk. 6'lı masa kendine başka bir ad bulmalıdır.