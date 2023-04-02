Millet Partisi'nden YSK'ya "ret" tepkisi

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, parti isimlerinin Millet İttifakı'nca kullanılmasına yönelik itirazlarının Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) reddedilmesine tepki gösterdi.

Nacar, YSK önünde yaptığı açıklamada, 6'lı masa Millet İttifakı ismini kullanmasının hak ve hukuka aykırı olduğunu iddia etti.



6'lı masayı oluşturan partilerin genel başkanlarından, Millet İttifakı ismini kullanmamalarını istediklerini belirten Nacar, ittifakın bu konuda bir değişiklik yapmaması üzerine geçen yıl Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını hatırlattı.

"KENDİ KARARLARINA DAHİ AYKIRI"

Nacar, Anayasa Mahkemesinden, "Milleti İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin, öncelikle ittifak protokolünü YSK'ye sunması gerektiği" cevabını aldıklarını aktararak, bunun üzerine protokolün sunulmasının ardından YSK'ya başvurduklarını anlattı.

Başvurularının YSK tarafından reddedildiğini kaydeden Cuma Nacar, "Bu kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu hatta YSK'nın kendi kararlarına dahi aykırı olduğunu gördük. Çünkü muhalefet şerhi yazan iki çok değerli yüksek hakim üye, 'Bir partinin isminin başka bir parti tarafından kullanılması nasıl hukuka aykırı ise ittifak ismi olarak kullanılması da hukuka aykırıdır.' diyor." ifadelerini kullandı.

Nacar şöyle konuştu:

"Bu YSK'nın politize olduğunun göstergesidir. Millet Partisi iktidarında gazi Meclisin, aziz milletimizin hür iradesiyle YSK kararları kesin olmaktan çıkarılacak ve Anayasa yargısının denetimine tabi tutulacaktır."

