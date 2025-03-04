Milletvekili Adnan Beker hayatı ve kariyeri: Adnan Beker kimdir, nereli? Adnan Beker hangi partiden?

Adnan Beker, 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan adayı oldu. 2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi. İşte, Adnan Beker'in hayatı ve siyasi kariyeri...



ADNAN BEKER KİMDİR?



Beker, 1964 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Ticaretle ilgilenen Adnan Beker, petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetlerde bulundu. TOBB Yüksek İstişare Kurulu üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis üyeliği, çeşitli STK, vakıf ve dernek başkanlıkları görevlerini üstlendi.



Evli ve 4 çocuk sahibi olan Beker, 2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisinin Pursaklar Belediye Başkan adayı oldu. 2019 yılında CHP listesinden, İYİ Parti kontenjanından Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Grup Başkanvekilliğini üstlendi.



2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 16 Kasım 2023'te İYİ Partiden ayrıldı ve bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürdü. 4 Mart 2025 tarihinde CHP'ye katıldı.