Milletvekili Sera Kadıgil hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve tehdit soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 31 Temmuz tarihinde Türkiye İşçi Partisi tarafından İzmir'de düzenlenen mitingde konuşan TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil'in konuşmasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 'na yönelik ifadeler nedeniyle harekete geçildiği belirtildi.



Açıklamada, Kadıgil hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret " ile 310/2. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.



SALİHA SERA KADIGİL KİMDİR?

Saliha Sera Kadıgil 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Avukat olan Saliha Sera Kadıgil, Vefa Lisesinden mezun olduktan sonra 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yine İstanbul Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonucunda yazdı.

Avukatlık yaşamını fikir ve sanat eserleri alanında yoğunlaştırdı. Birçok tiyatro ve sanat örgütünün yanı sıra, Oyuncular Sendikası, Sinema Televizyon Sendikası gibi emek örgütlerinin, kuruluşlarından itibaren avukatlığını üstlendi; kültür-sanat emekçilerinin örgütlenmesi için çalıştı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.



2011-2012 yılları arasında CHP Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu ve 2014’ten itibaren 3 dönem Parti Meclisi Üyeliği yaptı.

27. Dönemde CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi. 2021 yılında partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisine katıldı. Türkiye İşçi Partisi'nde Parti Sözcüsü ve MYK Üyesi olarak görev yapıyor.