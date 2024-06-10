Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu gözaltına alındı

Ankara'da bir kişiyi tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, polise teslim oldu. Cenk Sakık gözaltına alındı.

Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu gözaltına alındı

Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİSE TESLİM OLDU

Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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