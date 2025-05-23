Milletvekilinin aracıyla kaçakçılığa dava: 5 yıla kadar hapis talebi

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatlarının ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 sanık hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.



Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 20 Eylül 2024'te CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu belirlenen araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda şüpheliler F.A. ve Ç.R.Ç. hakkında "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İddianame, Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



"DEĞERİ 2 MİLYON 905 BİN TL"

İddianamede "araçta ele geçirilen elektronik sigara aparatlarının ticari amaçla yurda sokulduğu, sanıkların olayda birlikte hareket ettiği ve milletvekiline ait aracın bu süreçte kolaylık sağladığı" vurgulandı.

Gümrük kaçağı eşyaların toplam değerinin 2 milyon 905 bin 620 TL olduğu belirtildi.



İddianemede sanık F.A'nın Bulgaristan'dan dönerken tanımadığı bir kişinin isteğiyle elektronik sigara parçalarını alıp araca yüklediğini, Edirne'ye dönüşte aracı Ç.R.Ç.'nin kullandığını iddia ettiği, aracın bakımını yaptırmak üzere teslim aldığı bilgisini verdiği kaydedildi.

Ç.R.Ç'nin ise ifadesinde aracın arızalanması nedeniyle yolda kaldığını ve F.A.'dan yardım istediğini, araçta bulunan kaçak ürünlerden haberi olmadığını savunduğu belirtildi.