Milletvekilleri kullanmadıkları posta parasını istedi

Her yıl milletvekillerinin iki maaş tutarındaki posta giderini TBMM yönetimi üstleniyor. TBMM tarafından karşılanan ve yılda 50 bin liraya varan bu miktar için vekiller, “Kullanmadığımız miktan bize temsil gideri olarak verin" önerisi getirdi.



Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı milletvekilleri 2019 yılı için 47 bin lira posta gideri hakkı olmasına rağmen, bunun büyük bölümünün kullanmadıklarını dile getirdi. Bazı milletvekilleri, bu yıl içinde sadece 5-10 bin liralık posta harcaması yapanlar olduğunu söyledi.

Vekillere, bu hakkın kalan kısmının temsil gideri olarak kullanılması için yasal düzenleme gerektiği bilgisi verildi.



TEPKİ ÇEKER DİYE VAZGEÇİLDİ

Taslak olarak hazırlanan yasa maddesinin, çakar lamba düzenlemesinin de içinde olduğu yasanın içine konulması önerildi. Teklif hazırlandı ancak AK Parti yönetimi ve TBMM Başkanlığı, bunun hem tasarruf tedbirlerine uymadığı hem de kamuoyu tarafından tepki çekeceğini dikkate alarak itiraz etti. Düzenlemeden son anda vazgeçildi.

Bu konu TBMM'de daha önce de "yönetmelik taslağı" olarak gündeme getirilmiş, ancak Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı döneminde askıya alınmıştı. O dönemde, haberleşme giderlerinden kalan kısmın iade edilip ulaşım gideri olarak kullanılması talep edilmişti.

2 MAAŞ KADAR

TBMM, bir milletvekilinin bir yıl boyunca, aldığı 2 maaş tutarında posta giderini karşılıyor. Şu anda bir milletvekili aylık 23 bin 530 TL maaş alıyor. Posta gideri de yıllık yaklaşık 50 bin lira ediyor.