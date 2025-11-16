Milli Ağaçlandırma Günü'nde rekor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye genelinde Bin 391 noktada gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerimize 1 milyon 280 bin 491 vatandaşımız katıldı." dedi.

"Bu alanlarda da 14 milyon 914 bin fidanımızı yeşil vatanımızla buluşturduk. Böylelikle hem katılımcı sayısı hem de fidan dikme rekorunu kırmış olduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, kampanya süresince 550 milyon olan fidan dikme hedefini 600 milyona çıkardıklarını da belirtti.