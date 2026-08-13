Milli ay aracı 2027'de uzaya fırlatılacak

MİLLİ UZAY PROGRAMI ÇALIŞMALARI

Türkiye için uzaya bağımsız erişimin çok stratejik bir hedef olduğundan söz eden Bakan Kacır, "Roket ve füze teknolojilerinde çok önemli kabiliyetlere sahip. Burada Roketsan'ın, TÜBİTAK Sage'nin, Delta V'nin çok önemli çalışmaları var. Bu çalışmaların artık kendi uydularımızı, kendi imkanlarımızla uzaya göndereceğimiz roketleri üretme noktasına gelmesine adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

SOMALİ'DE TÜRK UZAY ÜSSÜ

Kacır, uzaya bağımsız erişim için uzay limanı altyapısına da sahip olmayı önceliklendirdiklerini söyledi.

"Türkiye olarak çok stratejik bir adım atıyoruz ve Somali'de kendi uzay limanımızı inşa ediyoruz." diyen Kacır, şöyle devam etti:

“Türkiye kendi roketleriyle kendi geliştirdiği uyduları ve uzay araçlarını kendi uzay limanından uzaya gönderme kabiliyetine inşallah erişecek. Tabii, bütün bunlar bir ekosistemle mümkün. Türkiye'de şu anda bu alanda çalışan insan sayısı her yıl katlanarak artıyor. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunun için özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitemizle birlikte ODTÜ kampüsü yerleşkesinde bir uzay teknoparkı kurmaya hazırlanıyoruz. Bu teknopark bu alanda çalışan tüm kurumların ve şirketlerin kümelendiği, AR-GE faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü bir altyapı olmuş olacak.”

Kacır, uzay teknolojilerinin Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü şekilde hayata geçtiği alan olacağını ifade edip "Türkiye önümüzdeki dönemde yeni kurulacak uluslararası uzay istasyonlarından teknoloji bileşenlerini geliştirip üreten bir ülke olarak bu sürece katılmaya hazırlanıyor." açıklamasında bulundu.

77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ

Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da Türkiye'nin ilk defa ev sahibi olacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi düzenleyeceklerini duyurdu.

Yüzden fazla ülke, 10 binden fazla katılımcının olacağı Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye tarihinin en büyük bilimsel organizasyonlarından biri olacağını vurgulayan Bakan Kacır, "Çok büyük bir organizasyon ve 77'inci kez düzenleniyor. Fakat en büyüğü Türkiye'de düzenlenmiş olacak. Tüm ön kayıt istatistiklerinde rekor kırıldı." dedi.

Toplantıda Antalya deklarasyonunun yayınlanacağını da sözlerine ekleyen Kacır, "Biz bu deklarasyonun da barış, güven ve istikrar mesajlarını içermesini hedefliyoruz." mesajlarını verdi.