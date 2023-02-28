Milli basketbolcu Nilay ile babaannesinin son görüntüleri enkazdan çıktı

"HERKES SEVDİĞİNE SARILSIN"



Nilay Aydoğan'ın, Malatya'da babaannesi Hacer Aydoğan ile depremden saatler önce sohbet ederken çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı.

Görüntülere göre, Hacer Aydoğan, torunu Nilay'ın elini tutup, "Herkes sevdiğine sarılsın" dedikten sonra "Yoruldum da yol üstüne oturdum ben güzeller başıma toplansın, diye. Gittim padişahtan ferman getirdim herkes sevdiğine sarılsın, diye" diyor. Babaannesiyle el ele sohbet eden Nilay'ın "Babaanne makinedeki çamaşırları asayım mı ben artık? Makineye çamaşır atacağım artık banyodan sonra da artık onları asmam lazım." demesi de videoda yer aldı.



"O BENİM KOLUM, KANADIM, HER ŞEYİMDİ"



Babaannesiyle birlikte hayatını kaybeden Nilay'ın annesi Sevgi, babası Vural ve ağabeyi Berkay Aydoğan, depremin ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki yazlık konutlarına geldi. Kızının Malatya'ya gittiğinden haberi olmadığını anlatan Sevgi Aydoğan, Nilay'ın fotoğraflarına bakarak ağladı.

Deprem gecesi Nilay'ı aradıklarını ancak ulaşamadıklarını söyleyen Aydoğan, "Hatay'dan takımla Ankara'ya döneceğini tahmin ediyordum. Meğer milli takım arasıymış, ben Ankara'da olması lazım diyordum. Hatay'da olamazdı. Meğerse Malatya'daymış, benden sakladılar. Ona hiç ulaşamadık hep aradık. Ben hep bir yerden çıkacak diye düşündüm.

Benim Nilay'ım kardeşimdi, annemdi, ablamdı her şeyimdi. Ben onsuz hiçbir şey yapmazdım. Benim kolum, kanadım, her şeyimdi o benim. Ben bu yazı burada nasıl geçireceğim. Çok zor, çok zor." diye konuştu.

