Milli basketbolcu Nilay ile babaannesinin son görüntüleri enkazdan çıktı

Kardeşinin deprem öncesi babaannesiyle çektiği videoları cep telefonunda bulduklarını söyleyen Berkay Aydoğan, "Babaannemin yaptığı yemekleri çekmiş. Babaannemle peygamber efendimizden bahsetmişler, babaannem kendi ölümünden bahsetmiş. Oturarak ölümün gelmediğinden bahsetmiş Nilay da. Sanki kardeşim hissetmiş sonra ise sevgiden bahsetmişler başka bir video da. Babaannem, 'Seni seviyorum demek yetmez. Seni seviyorum, diye kucaklayacaksın. Göğsüne bastıracaksın' demiş.

Videoları tabi çok sonra izledik de fotoğraflar bize ışık tuttu orada. Nilay'ı enkaz alanında nerede arayacağımızı en son fotoğrafa göre yönlendik. O fotoğraflar çok kıymetli şu an. Sadece telefonunu kurtarabildik oradan Nilay'ın, 6 gün sonra cansız bedenine ulaştık kardeşimin. Babaanneme sarılmıştı orada ve babaannemi korumak istemiş. Nilay telefonunu odasında bırakmış banyoya babaannemin yanına koşmuş. Ona sarılmış, birbirilerine sarılı şekilde çıkardık." diye konuştu.



"KARDEŞİM HAYATI HEP SEVDİ"



Berkay Aydoğan, kardeşinin hayat dolu olduğunu ve yaşamı çok sevdiğini anlattı. Nilay'ın hiç kimseye kin duymadığını söyleyen Aydoğan, "Tüm çevresinin sıkıntısını kendi sıkıntısı görürdü. Bir Can Bin Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Engelli çocuklar için her zaman çalışmalar yaptı. Çocuklar için bir yardım mesajı gelince, ilk yardımı hep o yapardı. Kedisi, köpeği, yardım etmediği canlı yoktu.



Malatya'da son gününde, karda kışta son çektiği videolardan birinde, yine bir kediye ciğer almış onu veriyor, babaannemle olan konuşmalarını kaydetmiş, anılar toplamış ama kendisi için toplamamış. Haberi yok. Sadece telefonunu çıkardık oradan. Sabahtan başlamış videolar çekmiş. Hep sevgiden bahsetmişler babaannemle. İçinden seviyorum demek yetmez, bağrına basıp 'Seni seviyorum' diyeceksin. 'Bilecek, duyacak insan' demişler. Deprem anında güçlü durmuşlar. Buna eminim. Binada uyanık yakalanan bir bizimkilermiş zaten." dedi.