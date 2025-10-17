Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda "kod kanun" hazırlığı

15 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda dinlemelerin sonuna gelindi.

Komisyonunun önümüzdeki hafta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i dinlemesi bekleniyor.



Sürece ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili takvimin de bu toplantının ardından başlaması bekleniyor.

Siyasi partilerin komisyona sunacakları raporlar da sona geldi. Raporların tamamlanmasının ardından bu önerilerin uzlaşmayla ortak bir metin haline getirilmesi hedefleniyor.

Ardından bu raporun Genel Kurul'un bilgisine sunulması planlanıyor. Daha sonra olası değişikliklerle ilgili kanun teklifleri hazırlanacak ve komisyonlarda görüşülmeye başlanacak.



Yasal düzenlemelerin kasım ortasından itibaren ele alınması planı olsa da bazı siyasi partiler bu tarihe kadar hazırlıkların tamamlanmasının mümkün olamayacağı görüşünde.

"KOD KANUN"UN İÇERİĞİNDE NE OLACAK?



Sürecin hızlanması için yasal düzenlemelere rehberlik edecek bir "kod kanun" hazırlanması gündemde. Bu "kod kanun"da sürecin genel amacı tarif edilecek.

"Kendini fesheden örgüt" tanımı yapılacak ve eve dönüş için ihtiyaç duyulan düzenlemeler işaret edilecek.

İlk aşamada Türk Ceza Kanunu ile Terörle Mücadele Kanunu'nda "silah bırakan terör örgütü ve üyelerinin" açık tanımı yapılacak.

