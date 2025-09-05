Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 8'inci ve 9'uncu toplantısı ne zaman?

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 11 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderliğinde Meclis çatısı altında toplanacak.

Komisyonun 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 8. toplantısında; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (TÜRKİYE KAMU-SEN), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (BİRLEŞİK KAMU-İŞ), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri dinlenecek.

Komisyonun 12 Eylül Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek 9. toplantısında ise; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri dinlenecek.

7'NCİ TOPLANTIDA ESKİ MECLİS BAŞKANLARI DİNLENMİŞTİ

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 7'nci toplantısında eski Meclis Başkanları dinlenmişti.



Toplantıda konuşan Hikmet Çetin "Silahlı mücadeleye katılmış insanları bu aşamada affetmek çok zor. Bence dağdaki belki de 15-20 kişiyi şu aşamada yurt dışına göndermek lazım. İsveç, Norveç, Danimarka olabilir." demişti.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



Eski Meclis Başkanlarından Ömer İzgi de gerektiğinde Anayasa değişiklikleri de yapılabileceğini söyleyip "Böyle bir çalışmaya girilecek olursa, örneğin Anayasa'nın 66. maddesi değiştirilmeli ve yerine Atatürk'ün 1924 Anayasası'nın 88. maddesine koydurduğu 'Türkiye ahalisine, din ve ırk ayrımı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.' ifadesi konulur." diye konuşmuştu.



Toplantıda Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop da değerlendirmelerde bulunmuştu.



Toplantı 4 saat 45 dakika sürmüştü.

