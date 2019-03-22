Sistem adlı oluşum kuran D.A.Y, C.P.,M. E., işadamlarına ulaştı. Ülke menfaati için devlet tarafından kurulduğu belirtilen ‘Sistem’e vatansevenlerin kabul edildiğini söyleyen çete üyeleri, devlet büyüklerinin adını kullanıp, TBMM Kalkınma Başkanlığı diye de sözde bir kurum uydurdu.

Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, 'Sistem'e yatan parayla istihdamın artırılacağı, işsizliğin düşürüleceği, Avrupa ve ABD'ye karşı banka mevduatlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Yüksek kar vaadini de kanan Muhsin H. 1 milyon lira, Sinan B. 1 milyon 250 bin lira ve Şükrü K. 3 milyon 203 bin lirayı ‘Sistem’e yatırdı. Dolandırıcılık olayı da bu üç işadamının şikâyetiyle ortaya çıktı.



300’DEN FAZLA MAĞDUR



Avukat Süleyman Canacankatan, Türkiye'de 300’den fazla mağdurun olduğunu söyledi. Vurgunun boyutunun 300 milyon lirayı aştığını belirten Canacankatan, “Sisteme dahil olan akademisyen ve siyasilerden de para elde etmeye çalışmışlar. Soruşturmada gizlilik kararı var. 300 kişi bu sistem sebebiyle şikayetçi olmuş” dedi.



3 ADIMDA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER



45 gün sonra yüzde 25 faiz



Hesapların MİT ve MASAK tarafından incelendiğini belirten çete, işadamlarından kendi adlarına açılacak hesaplara 1 milyon ve katlarının yatırmaları istendi. Paranın 45 gün sonra taksitli şekilde yüzde 25 oranında artırılarak ödeneceği kaydedildi.



'Paraya dokunmak ihanettir'



Sistemde 15 gün paraya dokunmama, hesabı izlememe ve internet bankacılığı kullanılmama gibi yasaklar konuldu. Sistemi açık etmenin ihanet sayıldığı, işadamlarınını aileleriyle birlikte cezalandırılacakları şeklinde tehdit edildikleri öğrenildi.



Hesaplar sahte imzayla boşaldı



Çete üyelerinin önceden ayarladıkları banka görevlilerini kullanarak, işadamlarının kendi hesaplarına yatırdıkları milyonlarca lirayı sahte imzalarla başka hesaplara aktardıkları ortaya çıktı.