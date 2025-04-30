Milli Eğitim Bakanı: Hasar alan 4 okul binası boşaltıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltığını açıkladı.
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hasar alan okullara ilişkin açıklama yaptı.
Tekin, 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltığını duyurdu.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI
Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde engelli öğretmen atamasına ilişkin de konuştu.
Engelli öğretmen atamasının gerçekleştiğini ifade eden Tekin, "Bin 381 atama açıklandı. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar." dedi.
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