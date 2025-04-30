Milli Eğitim Bakanı: Hasar alan 4 okul binası boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı: Hasar alan 4 okul binası boşaltıldı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hasar alan okullara ilişkin açıklama yaptı. 

Tekin, 3'ü tarihi 4 okul binasının boşaltığını duyurdu. 

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Tekin, AK Parti grup toplantısı öncesinde engelli öğretmen atamasına ilişkin de konuştu. 

Engelli öğretmen atamasının gerçekleştiğini ifade eden Tekin, "Bin 381 atama açıklandı. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar." dedi.

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