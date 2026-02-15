Milli Eğitim Bakanı milli kültür ve milli değerler konusuna dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Eğitim-Sendikası'nın 8. Olağan Merkez Genel Kurulu toplantısına katıldı. Milli kültür ve milli değerler konusuna değinen Tekin "Bu eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarda "Bayrak Sevgisi" temalı bir dizi etkinlik yapıldı." ifadelerini kullandı.

Okullarda ramazan ayına yönelik de etkinlikler yaptıklarına ancak bazı eğitim sendikalarının bu durumdan rahatsız olduğunu belirttiğine dikkati çeken Tekin, birlik ve beraberliği önemseyen sendikalara teşekkür etti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki yolu öğretmen, öğrenci ve velilerle birlikte yürüyeceklerini belirtti.

ÇOCUK OYUNLARINDA EĞİTİM

Okulların bahçesinde çocukların oynaması için bir dizi etkinlik yaptıklarını hatırlatan Tekin, “Modern toplumlarda kültür aktarımının en temel ögelerinden bir tanesi çocuk oyunlarıdır. Her toplum, her ülke, her millet kendi geleneklerine, kendi birikimine göre oyun kültürü geliştirir ve bu oyun kültürü de çocuklara kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu oyunlar vesilesiyle de çocuklar o milli kültür, evrensel değerlere karşı mücadele edecek milli değerler konusunda yetiştirilir. Siz çocuklarınıza 'Barni Moloztaş, Fred Çakmaktaş' diye bir oyun öğretirseniz o çocuklarınızdan milli kültüre sahip çıkmasını bekleyemezsiniz.” ifadelerini kullandı.