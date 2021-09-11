Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitimde ilk haftayı değerlendirdi

Yüz yüze eğitimde ilk hafta sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk haftayı değerlendirdi.

Alınan karar doğrultusunda bir sınıfta iki vaka olması durumunda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiğini söyleyen Özer, şu ana kadar çok az sayıda bu uygulamanın yapıldığını kaydetti.

Özer, "Özellikle belirtmek isterim ki hiçbir okulumuz şu ana kadar bu süreç nedeniyle eğitime ara vermedi" dedi.

PCR ZORUNLULUĞU

Milliyet Gazetesine konuşan Bakan Özer, aşısız öğretmen ve okul çalışanlarına getirilen haftada 2 PCR testi zorunluluğuna da değindi.

Uygulamanın okullarda salgınla mücadeledeki önemine dikkat çeken Özer, "PCR testi yaptıran ve hiçbir semptom göstermeyen bazı öğretmenlerimizde test sonuçlarının pozitif olduğu görüldü ve bu nedenle gerekli önlemler alınabildi. PCR testi yaptırmasaydık bu vakaları belirleyemeyecektik" diye konuştu.

"İKİ HAFTADA 200 OKUL İKİLİ EĞİTİME GEÇTİ"

Özer, okullarda Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde yer alan Covid-19 tedbirlerine uyulduğunu belirtti.



Sınıfların kalabalık olduğu yerlerde ikili eğitime geçilebildiğini hatırlatan Özer, "Sadece son iki haftada ikili eğitime geçen yeni okul sayısı 200'e yakın" şeklinde konuştu.

