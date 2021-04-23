Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Bakan Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Selçuk'a ellerinden tuttuğu Ankara Kalaba Anaokulu öğrencileri 6 yaşlarındaki Sarp Kerimoğlu ve Arya Çetinkaya eşlik etti.

Bakan Selçuk’un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı metinde şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Meclisimizin ilk başkanı, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 17 milyon öğrencim ve bir milyon öğretmenim adına huzurunuzdayım. Milletimizin hürriyetini kaybetmekle yüz yüze kaldığı, milli varlığının tehdit altında olduğu tarihi bir dönemeçte ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek kararlılıkla yol göstermeniz, milli iradeyi en üste koyarak yüce Meclisimizin kurulmasını sağlamanız tarihimizin en önemli vakalarındandır.

Aziz Atatürk, çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ettiniz. İşte bu yüzden onlar kendilerini değerli görüyor, geleceğe umutla bakıyorlar. Bugün güçlükler karşısında yılmamaları gerektiğini sizi örnek alarak idrak ediyor, güçlü bir vatan sevgisi ile geleceğe hazırlanıyorlar. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan eğitimin hiçbir alanında geri kalmayacak; bilimde ve teknolojide başarılar elde etmeye, daima göklere yani istikballerine umutla bakmaya devam edecek ve onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil, her gün hürmetle anmayı, işaret ettiğiniz evrensel ilkeler ve fikirler ışığında azimle yürümeyi sürdürecek. Bu vesileyle şehitlerimizi ve şahsınızda gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun.”