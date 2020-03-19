Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okula hiç dönmemeye de hazırız

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız" dedi.

Selçuk, okulların tatil edilmesiyle ilgili, " Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukun her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulunun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamasından diğer satır başları şu şekilde:

"Okula hiç dönmemeye de yarın dönmeye de hazırlıklıyız. Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız. Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır. Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak. Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık. Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz. Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz."

"UZAKTAN EĞİTİM TRT'DEN YAPILACAK"

"Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti. Ders yayınları TRT'den yayaınlanacak. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor. Pazartesi sabahı saat 9'da başlayacak, tekrarları olacak. Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak. Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler.

Ders ortamı gibi olmalı. Bir masa düzeni olabilir, ders izlerken veya çalışırken sürekli bir şeyin yenildiği, içildiği çok daha esnek bir ortam yerine daha ders ortamına benzer, sınıf ortamına odaklanmayı sağlayacak bir yaklaşım söz konusu olabilir."

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?

"Eğer sağlık koşulları gerektirirse ertelenebilir. Gerekirse ertelenebilir, tercihimiz zamanında yapmak.

"Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içinde devreye giriyor."

ERDOĞAN: YKS VE LGS ERTELENEBİLİR