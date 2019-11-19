Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan personel alımı açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak" dedi.

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