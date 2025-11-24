Milli Eğitim Bakanı Tekin: Seneye atanacak öğretmen sayısı belli

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bazı öğretmenlerle katıldığı CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akademi kapsamında belirlenecek branş ve kontenjan sayılarına ilişkin soru üzerine, her yıl kasım ayında yaklaşık olarak branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini dile getirdi.

“BEKLENTİLERİ MANİPÜLE ETMELERİ DOĞRU DEĞİL”

Bugün 15 bin öğretmen atamasının yapıldığını, bu öğretmenlerin ardından tablonun güncelleneceğini bildiren Tekin, Milli Eğitim Akademisi'ne yapılacak 10 bin öğretmen adayı alımına ilişkin, "Tahmin ediyoruz, Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 gün içerisinde biz bu yeni hesaplamalara göre hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyduğumuzu açıklarız. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye genelinde kaç saat ders varsa, ders saatleri karşılığında hesaplanıyor ve teknik olarak bir program veya yazılım ile bu belirleniyor. Seneye atanacak öğretmen sayısı belli." ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın tanımladığı hukuki sınırlar içerisinde adaletli bir biçimde öğretmen ihtiyaçlarının giderildiğini dile getiren Tekin, 2026 yılı bütçesinin kabul edilmesinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla gelecek yıl yapılacak öğretmen atamalarını konuşacaklarını söyledi.

“YÜKSEKÖĞRETİM KONTENJANLARINDA YENİ PLANLAMA İÇERİSİNDE”

"Atanamayan öğretmenlerle ilgili bir sorun var. Sürekli gündemde, öğretmenler sık sık bu konuda tepki gösteriyorlar. Bu konu ne zaman çözüme kavuşacak, sizce atanamayan öğretmen problemi aslında meselenin plansız yükseköğretim ayağıyla mı ilgilidir?" sorusu üzerine Tekin, yükseköğretimde eğitim almanın sadece meslek sahibi olmak gibi görülmemesi gerektiğini kaydetti.

Tekin, 2003'den itibaren yaklaşık 820-830 bin öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlatarak, çağ nüfusu düşerken yüksek sayıda öğretmen ataması yapılmasının doğru olmadığını ifade etti.

"Bu meseleyi YÖK'le görüşmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna karşılık Tekin, YÖK bünyesindeki öğretmen yetiştirme komisyonuyla sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi. Tekin, "Artık bu yıl zaten Yükseköğretim Kurulu sadece öğretmenlikle ilgili değil, genel anlamda yükseköğretim kontenjanlarında yeni planlama içerisinde. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu daha belirgin bir şekilde görülecektir." dedi.

LİSE EĞİTİMİ KISALACAK MI?

Tekin, lise eğitiminin kısaltılmasına ilişkin soru üzerine, kamuoyundaki tartışmaları değerlendirdiklerini bildirdi.

Dünyanın birçok ülkesinde gençlerin zorunlu eğitimi tamamlama yaşıyla ilgili tartışmaların bulunduğuna dikkati çeken Tekin, "İngiltere'de, Amerika'daki bir genç 15-16 yaşlarında üniversiteye başlarken biz ortalama 18 yıl 9 ay yani 19 yaşta neredeyse bunu mümkün hale getiriyoruz. Dolayısıyla burada tartışılması gereken şey burası." diye konuştu.

ÖZEL OKUL FİYATLARI

Bakan Tekin, "özel okulların fahiş fiyat uygulamalarına" ilişkin soru üzerine, 12 bin 500 özel okuldan 1 milyon lira üzerinde ücret talep eden okul sayısının 82 olduğunu aktardı.

Özel okulların velilerle yaptıkları sözleşmelere değinen Tekin, “Örnek olsun diye söyleyeyim, yeni yaptığımız düzenlemeye göre şu anda 200 bin lira olan eğitim ücreti, önümüzdeki yıl 263 bin lirayı geçemeyecek yani 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için. 400 bin lira olan ücret, 526 bin lirayı geçmeyecek, bu birinci kısım.” dedi.

Elden verilen paraları göremediklerini belirten Tekin, "Veliler 'geçen yıl bizden şu kadar kıyafet parası istendi' veya 'şu kadar yemek parası istendi, bu yıl şu kadar isteniyor' gibi söylendiğinde biz bunları kontrol edemiyoruz ama sisteme işlenmiş olursa oraya da bir sınırlama getirdik, aynı oranlar orada da geçerli. Dolayısıyla çocuklarını özel okula yazdıran, göndermek isteyen velilerden istirhamımız, bu işlemlerin de elektronik bankacılık işlemleri üzerinden bir sözleşmeyle olursa, biz aradaki ortaya çıkabilecek ihtilafları çözerken bu belli rakamlar üzerinden hareket edebiliriz." diye konuştu.