Milli Eğitim Bakanı Tekin, "İlme duydukları saygıyı, insana karşı taşıdıkları mesuliyetle birleştiren bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü 'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin insanın kendi bildikleriyle yetinmekten her gün gönüllü olarak vazgeçtiği bir meslek olduğunu, öğretmenlerin her yeni nesille kendini yetiştirmeye devam ettiğini belirtti.

Bu tekamül iradesinin temelinde hakikate sadakat olduğunu vurgulayan Tekin, "Bilmediğini söyleyebilmenin vakarı, yanıldığında fikrini düzeltebilmenin cesareti, bildiğiyle amel etmenin ahlakı. Öğretmenin seciyesi bu tutumlarla olgunlaşır, ilmi de bu ahlaki temelde kıymet kazanır. İlme duydukları saygıyı, insana karşı taşıdıkları mesuliyetle birleştiren bütün meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

“BİR MİLLETİN İSTİKBAL İRADESİ DOĞRU KARARLAR VEREBİLEN NESİLLERLE KUVVET KAZANIR”

Her çağın kendine mahsus bir cehaleti olduğunu kaydeden Tekin, bugün bilgiye ulaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaştığını ancak bilginin çoğalmasının gerçeği ayırt etme kudretinin de geliştiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Tekin, şunları ifade etti:

"Malumatın sürati karşısında düşüncenin sükunetini, hüküm vermenin ihtiyatını ve anlamanın sabrını muhafaza etmek, çağımızın en mühim maarif meselelerinden biridir. Öğretmen , bilgi ile vicdanı müzakereye çağırandır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde esas aldığımız insan tasavvuru, her şeyden önce sizlerin emekleriyle can buluyor. Bir çocuğa edindiği bilgileri sorgulamayı, düşünmeyi, kendi kanaatlerini yeniden gözden geçirmeyi öğretirken onun ahlaki muhakemesini de geliştiriyorsunuz. Bilginin hangi maksatla kullanılacağını, bir tercihin başkalarının hayatında nasıl neticeler doğuracağını düşünmesine imkan tanıyorsunuz. Bir milletin istiklal iradesi, kendi geleceği hakkında düşünebilen ve doğru kararlar verebilen nesillerle kuvvet kazanır. Yeni nesli sizin eseriniz olarak gören Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maarife verdiği tarihi ehemmiyetin temelinde de bu anlayış vardır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda milletimizin ilmi ve kültürel birikimini zenginleştirmek, düşünce ve üretim hayatını geliştirmek, birlikte yürüttüğümüz maarif davamızın esasını teşkil ediyor."

“HUZUR VE GÜVEN İÇİNDE ÇALIŞABİLECEĞİNİZ ŞARTLARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bu büyük gayenin hayata geçtiği yerin, öğretmenlerin her gün öğrencilerle buluştukları sınıflar olduğunu kaydeden Tekin, "Bir öğrencinin anlayamadığı konuyu yeniden anlatmanız, dile getirmekte zorlandığı bir düşünceyi sezmeniz, kendine güvenini yitirmemesi için gösterdiğiniz ihtimam. Belki siz de yıllar sonra hatırlamazsınız o anları fakat bir çocuk, kendisine inanan öğretmenini ömrü boyunca unutmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

“Biliyorum ki bütün bunların ardında büyük bir emek, sabır ve kimi zaman güçlüklerle geçen nice gün var. Okullarımızda sizlerle her buluşmamdan, üstlendiğiniz sorumluluğu ve bizim de sizlere karşı yerine getirmemiz gereken vazifeleri yeniden düşünerek ayrılıyorum. Sınıflarınızda yaşadıklarınızı, karşılaştığınız güçlükleri ve çözüm tekliflerinizi dikkatle dinliyor, tecrübelerinizin maarifimize dair kararlarımızda karşılık bulmasını önemsiyorum. Mesleki haysiyetinizi korumak, ilmi gelişiminizi desteklemek, huzur ve güven içinde çalışabileceğiniz şartları güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hatıralarını daima hürmetle yaşatacağımız şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete irtihal eden bütün meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve afiyet, görev başındaki bütün öğretmenlerimize huzur ve muvaffakiyet diliyorum.”