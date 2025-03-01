Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullarda fahiş fiyat açıklaması: Kamuoyunda tartışılan 12 bin okuldan 22'si

Lider Haber TV'de yayınlanan "Soruyoruz" programına konuk olan Bakan Tekin, 28 Şubat'ın yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, hep beraber Türkiye'de demokrasi ve hukuk devletini egemen kılmak durumunda olduklarını söyledi.



Tekin, Milli Eğitim Akademisinin hayata geçirildiğini anımsatarak, bu kapsamda öğretmenlerin hem mesleğe girerken hem de mesleğe başladıktan sonra mesleki gelişimlerini takip ederek onlara destek olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tekin, "Hep beraber demokrasimize ve hukuk devletimize sahip çıkacağız. Buna yönelen bütün tehditleri 15 Temmuz'da olduğu gibi hep beraber yapacağımız mücadeleyle aşabiliriz. Herkesi bu ülkede bir daha 12 Eylül'ler, 27 Mayıs'lar, 28 Şubat'lar yaşanmasın diye teyakkuz halinde olmaya, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

ÖZEL OKULLARDA FAHİŞ FİYAT TARTIŞMASI



Özel okullara yönelik "fahiş fiyat" tartışmalarına ilişkin soruya karşılık da Tekin, Türkiye'de 12 bin özel okul bulunduğunu ifade etti.



Her ekonomik gelir düzeyine hitap eden özel okulun bulunduğunu kaydeden Bakan Tekin, "Kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarına sebebiyet veren, rakamlar üzerinden baktığımızda 12 bin özel okulun içinde sadece 22 tanesi bu anlamda kamuoyunda 'Şu kadar paraya öğrenci kaydediyor.' dedikleri, sınırda olan okul sayısı sadece 22 tane. Minimum ücretten başlayıp en yükseğe doğru devam eden, dolayısıyla veli çocuğunu özel okula göndermek istiyorsa alacağı hizmetin karşılığına göre bir özel okul tercihinde bulunabilir. Bu da kendi tercihine bırakılmış durumda." dedi.



Tekin, Bakanlık olarak veli ile özel okul arasında imzalanan sözleşmelere uyulmaması durumunda milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla gerekli denetlemelerin yapıldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:



"Özel okul, bizim yönetmelikte tanımladığımız enflasyon artı yüzde 5'ten daha yüksek bir oranda zam yaparak hizmetini veliye sunmuş olabilir. Bunlar bizim açımızdan, yönetmelik açısından birer suçtur. Biz burada velilerimize şunu tavsiye ediyoruz; bu türden fahiş artışlar, mevzuatımıza aykırı uygulamalar söz konusu ise bunu Bakanlığımıza, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırırsa, oradaki arkadaşlarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Özel okul temsilcileriyle de bunları sürekli konuşuyoruz. Onlar da bundan rahatsızlar. Çünkü nihayetinde bütün 12 bin okulu zan altında bırakan bir uygulamayla karşı karşıyasınız."