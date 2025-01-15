Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın özel okul ücretlerine ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladığını, yönetmeliğe göre bu okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5’in üzerinde zam yapamayacağını söyledi. Bakan Tekin, bunun üzerinde zam yapan okulların il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul ücretleriyle ilgili velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, artan ücretlerine ilişkin bakanlığın yeni bir yönetmelik yayımladığını, yönetmeliğe göre özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5’in üzerinde zam yapamayacağını anımsattı.

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Bakan Tekin, “Özel birlikleriyle görüştük. Hassasiyetimizi kendileriyle paylaştık.” dedi.

Yönetmeliğe uymayan okulların il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine şikayet edilmesini isteyen Bakan Tekin, “10 binin üzerinde var. Özel okulların içerisinde kamuoyunda infial yaratacak derecede yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla tüm özel okul sektörünü zan altında bırakmak da doğru değil.” diye konuştu.

ÖZEL’E PROTOKOL TEPKİSİ

Bakan Tekin’e Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol de soruldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in danışmanları tarafından yanlış yönlendirildiğini söyleyen Bakan Tekin, “Bahsi geçen protokolümüz okullarımız için değil, halk eğitim merkezindeki yetişkinlerle alakalıdır. Özel’e kim bilgi veriyorsa, tavsiyem kendisine bilgi veren danışmanlarını teyit etsin.” ifadelerini kullandı.

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