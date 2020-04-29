Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılışıyla ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ:Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla" açıklamasında bulundu.

29.04.2020 - 22:18

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